Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию

2017-09-28 09:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию, говорится в сообщении управления полиции города, распространенном в четверг.

В рамках операции задержаны 16 человек, которые подозреваются в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Все задержанные являются гражданами Турции», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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