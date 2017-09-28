Махир Мадатов об инциденте с Наингголаном – ВИДЕО

2017-09-28 09:40 | www.oxu.az | 4

«Вы сами все видели. Сила соперника известна. Я считаю, что мы не испугались «Ромы» и сыграли хорошо. У нас даже был шанс сравнять счет».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, об этом сказал нападающий «Карабаха» Махир Мадатов, комментируя матч группового этапа Лиги Чемпионов против итальянской «Ромы».

Молодой форвард сказал, что остался недоволен своей игрой: «Я никогда не доволен своей игрой. Это было бы неправильно. Я должен действовать еще лучше».

Мадатов также прокомментировал инцидент с футболистом «Ромы» Раджой Наингголаном:

«Он оскорбил меня, я ответил. Он сказал, чтобы я бил по мячу, а не по его ноге. После игры мы дружелюбно поговорили».

Э.А.

