ВС Армении нарушили режим прекращения огня около 140 раз за сутки

2017-09-28 09:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 139 раз, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Вазашен, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шихлар, Баш Карвенд, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гекгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.