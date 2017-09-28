В Сочи произошло землетрясение

2017-09-28 09:47 | www.trend.az | 4

Подземные толчки силой около трех баллов ощутили жители Лазаревского района, эпицентр землетрясения находился где-то в горах, примерно в 60 километрах от Сочи, рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

"Было небольшое землетрясение, в 06:35, около трех баллов, в районе Лазаревского района. Жители ощутили подземные толчки, было несколько звонков от людей. Эпицентр землетрясения расположен где-то в горах, примерно в 60 километрах от Сочи", — рассказала Карпович.

Землетрясение такой силы, добавила сейсмолог, вполне обычное явление для гор Краснодарского края.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

"На проверку состояния строений в районе выехали оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении ведомства.