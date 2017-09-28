Узбекистан и Кыргызстан продолжили описание оставшихся участков госграницы

2017-09-28 09:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Рабочие группы Правительственных делегаций Узбекистан и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы с 21 по 27 сентября 2017 года провели встречу в Баткене (Кыргызстан), сообщает UzDaily.uz.

Стороны продолжили описание оставшихся участков линии границы, не вошедших в Договор по делимитации узбекско-кыргызской государственной границы, заключенный в ходе состоявшегося 5-6 сентября 2017 года государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

По итогам прошедших традиционно на конструктивной основе переговоров подписан Протокол.

Отметим, что Узбекистан и Кыргызстан на данный момент согласовали 85% госграницы.

(Автор: Али Мустафаев)