Азербайджан и Иран готовят совместные энергопроекты на Каспии

2017-09-28 09:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран провели в Баку переговоры по разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений Каспийского моря, сообщает в четверг Национальная иранская нефтяная компания (NIOC).

Сообщается, что делегация компании KEPCO (Khazar Exploration and Production Company) во главе с управляющим директором Мохсеном Делавиpом провела переговоры с руководством азербайджанской госкомпании SOCAR по приглашению президента SOCAR Ровнага Абдуллаева.

"Существует большая база для сотрудничества в энергетическом секторе между Ираном и Азербайджаном в целях содействия экономическому развитию обеих стран", - сказал Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

Он также добавил, что обе стороны должны сделать все возможное для совместной разведки и разработки каспийских углеводородных ресурсов.

"Среди ключевых вопросов, обсуждавшихся на встрече, были условия разведки и разработки нефтегазовых месторождений региона, обмен новейшими технологиями в нефтегазовой отрасли и совместный анализ сейсмических данных для разведки глубоководных углеводородных ресурсов", - сказал, в свою очередь, Делавиз.

Ссылаясь на предварительное соглашение, подписанное между SOCAR и NIOC в 2015 году, глава KEPCO сказал, что имеется много возможностей для двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)