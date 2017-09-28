Представитель Бакинского транспортного агентства обвинил болельщиков – ФОТО

2017-09-28 09:55 | www.oxu.az | 4

В Бакинском транспортном агентстве ответили на вопрос, почему после матча «Карабах» - «Рома» болельщики были вынуждены идти до метро пешком.

Как передает Oxu.Az, пресс-секретарь БТА Маис Агаев сообщил Ölkə.Az, что автобусы действовали в терминале общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона до ухода последнего зрителя:

«Правда при доставке зрителей на стадион возникли определенные трудности. Это связано с пробками на дороге. Ни с количеством автобусов, ни с доставкой болельщиков не возникло никаких проблем. Определенные трудности были из-за погоды. Но в результате принятых оперативных мероприятий эти трудности были устранены», - сказал М.Агаев.

Говоря о снятом видео, М.Агаев сказал, что данные кадры были сделаны возле выхода со станции «Кероглу», на территории пункта доставки:

«Пассажиры сами пошли в неверном направлении. Они не увидели автобусы, отсюда и комментарии».

Отметим, что после матча на Бакинском олимпийском стадионе тысячи болельщиков были вынуждены идти до метро под дождем. В социальных сетях болельщики жаловались на малое количество автобусов и неправильную организацию услуг.

С.Б.

