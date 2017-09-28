Абшерон и Сумгайыт остались без света

2017-09-28 10:06 | www.oxu.az | 4

Абшеронский район и город Сумгайыт частично остались без электричества.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, из-за дождливой и ветреной погоды ночью прекратилось электроснабжение поселков Масазыр и Сарай Абшеронского района, поселка Джорат, 7-го и 8-го микрорайонов Сумгайыта.

Пресс-секретарь ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев подтвердил Report наличие проблемы:

«Перерывы в подаче электричества отмечаются в основном на территориях, где расположены частные дома. Наши сотрудники работают над решением проблемы, и в ближайшие часы электроснабжение будет восстановлено».

Напомним, что проблемы со светом на указанных территориях происходили и в летние месяцы. Представители «Азеришыг» объяснили это заменой линий электропередач с целью подготовки к зиме.

A.M.

