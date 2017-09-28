Актеры «Игры престолов» собираются пожениться

2017-09-28 10:10 | www.oxu.az | 4

Кит Харрингтон, исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» и его партнерша Роуз Лесли, сыгравшая его возлюбленную Игритт, помолвлены, передает Oxu.Az со ссылкой на People.

Слухи о том, что между экранными влюбленными возникли отношения и в жизни, впервые появились в 2012 году. Как отмечает издание, через год Кит Харрингтон и Роуз Лесли расстались, однако впоследствии воссоединились. Впервые они появились на публике как пара в апреле 2016 года на церемонии вручения премии Лоуренса Оливье в Лондоне.

Молодые люди опубликовали объявление в местной газете Time, которое гласит: «Мистер К.С. Харрингтон и Мисс Р.И. Лесли. Объявляется о помолвке между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харрингтон из Ворчестшира, и Роуз, средней дочери Себастьяна и Кэнди Лесли из Абердиншира».

A.C.

