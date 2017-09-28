Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане

2017-09-28 10:18 | www.oxu.az | 3

С полудня 27 сентября до утра 28 сентября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди, ливни, в высокогорных территориях – снег. Из-за осадков вырос уровень воды в реках.

Как сообщили Oxu.Az в национальном гидрометеорологическом департаменте министерства экологии и природных ресурсов, количество осадков, выпавших в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-19, в Ленкоран-Астаринской зоне - 14-150 мм, на Большом Кавказе - 7-59, в районах Центрального Арана - 7-19, на Малом Кавказе - 3-18, в Гянджа-Газахской зоне – 3-8 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 11, в Хыналыге 13, в Шахдаге – 5, в Ленкоране – 2 см.

A.M.

