Премьер-министр Кыргызстана впервые с официальным визитом посетит Россию

2017-09-28 10:22 | www.trend.az | 4

С 29 по 30 сентября 2017 года премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков с официальным визитом посетит Российскую Федерацию, передает КНИА «Кабар».

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, это первый официальный визит премьер-министра КР в Россию в новейшей истории страны с 1991 года. До этого все визиты глав правительств носили рабочий характер. Также это первый визит Сапара Исакова в Россию в качестве премьер-министра.

В рамках официального визита Исакова встретит рота почетного караула, а также ожидается церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Далее премьер-министр проведет ряд двусторонних встреч. В частности запланирована встреча с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.

Кроме того, глава правительства ознакомится с работой инновационного центра «Сколково», государственной программой города Москвы «Безопасный город» и павильона «Кыргызстан», расположенного на территории ВДНХ, примет участие в открытии медицинского центра «MurasClinic».

Затем Исаков планирует встретиться с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации, руководителями кыргызской диаспоры в Российской Федерации.