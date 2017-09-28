В туркменской Авазе пройдет международный форум по туризму

2017-09-28 10:25 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Международная туристическая выставка и конференция "Туризм и путешествие" пройдут 1-2 ноября 2017 года на прикаспийском курорте "Аваза", говорится в четверг в сообщении Государственного комитета Туркменистана по туризму.

В мероприятии примут участие руководители и специалисты национальных турагентств многих стран, иностранные инвесторы, аналитики и эксперты рынка мировой туристической индустрии.

"Цель и задача международной туристической выставки и конференции - стать коммуникационной и дискуссионной площадкой для налаживания деловых контактов между представителями компаний в областях турбизнеса, финансовых, проектных и строительных организаций, производителей и поставщиков туристских товаров и услуг", - сказано в сообщении.

В деловую программу войдут рабочие встречи и "круглые столы".

Индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан.

Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов, побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)