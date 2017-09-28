На территории Азербайджана наблюдались грозы и дожди, выпал снег

2017-09-28 10:23 | www.apa.az | 4

С полудня 27 до утра 28 сентября на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, прошли грозы, шли дожди, местами – ливни, в высокогорных районах выпал снег. В результате интенсивных дождей уровень воды в реках повысился.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-19 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне – 14-150 мм, на Большом Кавказе – 7-59 мм, в районах центрального Арана - 7-19 мм, на Малом Кавказе – 3-18 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 3-8 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 11, в Хыналыге – 13, в Шахдаге – 5, Лязе – 2 см.