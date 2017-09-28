Женщину силой высадили из самолета из-за аллергии на собак – ВИДЕО

2017-09-28 10:22 | www.oxu.az | 4

Женщину силой высадили из самолета из-за ее аллергии на собак.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AP.

Инцидент произошел на самолете компании Southwest Airlines, который направлялся из Балтимора в Лос Анджелос.

На борту находились две собаки. Одна из пассажирок заявила, что у нее опасная аллергия на животных, но не смогла предъявить медицинскую справку, в связи с чем экипаж самолета сообщил, что ее высадят из самолета. Женщина начала возмущаться, тогда экипаж вызвал полицию. Двое полицейских силой вытащили женщину из салона.

Позже авиакомпания принесла извинения пассажирке в связи с инцидентом.

Н.О.