Геомагнитная буря усиливается

2017-09-28 10:28 | www.oxu.az | 4

Как прогнозировалось несколько дней назад, наблюдаемая геомагнитная буря со вчерашнего вечера повысилась до категории G2.

Как передает Oxu.Az, замдиректора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) им. Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Эльчин Бабаев сообщил АПА, что буря продолжится и сегодня, но постепенно стихнет.

По его словам, космические явления (геомагнитная буря) плюс резкое изменение метеорологических условий (температура, давление, ветер) еще больше увеличивают негативные эффекты для метеочувствительных людей.

A.M.

