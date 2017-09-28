Посол США Джон Теффт завершает службу в России

2017-09-28 10:28 | www.trend.az | 4

Посол США Джон Теффт завершает свою службу в России, в четверг утром он улетает из Москвы, сообщили РИА Новости в американской дипмиссии.

"Он улетает сегодня утром", — заявили в пресс-службе посольства.

Джон Теффт три года проработал в России в качестве посла США. На этом посту он сменил Майкла Макфола.

Теффт — карьерный дипломат, он работал на различных должностях в госдепартаменте на протяжении 45 лет. Как сам он признался ранее, по истечении своей миссии в Москве он и его жена Мариэлла уйдут на пенсию.

Как ожидается, следующим главой дипмиссии США в РФ может стать Джон Хантсман. Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. После единогласного одобрения в комитете сената США по иностранным делам его кандидатура направлена на утверждение в сенат. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.