Туркменистан модернизирует дорожно-транспортную инфраструктуру

2017-09-28 10:31 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Новую транспортную артерию к построенному на трассе Куняургенч - Рухубелент автомобильному мосту прокладывают специалисты профильного эксплуатационного управления Дашогузского велаята, сообщает госагентство Туркменистана. Идёт укладка щебеночного основания дороги, общая протяженность которой двенадцать километров. Проводимые работы позволят обеспечить необходимый скоростной режим и безопасность пассажиро- и грузопотоков на отрезке пути, соединённым с автострадой Ашхабад-Каракумы-Дашогуз.

Быстрый рост в велаятах промышленных и перерабатывающих предприятий, наращивание объёмов сельхозпроизводства, реализация преобразовательных программ потребовали модернизации и расширения дорожно-транспортной инфраструктуры. Наличие в регионах соответствующих мировым стандартам качественных, обеспечивающих быстрое и удобное перемещение грузов и пассажиров, автомобильных дорог, имеет важное значение для дальнейшего экономического роста Туркменистана. На осуществление этой задачи нацелены различные государственные программы, в рамках которых коллектив эксплуатационного управления осуществляет комплекс мероприятий по реконструкции действующих и строительству новых автодорог на севере Туркменистана.

Специалисты управления за последнее время обновили около семи километров асфальтового полотна на автодороге, связывающей Болдумсазский и Губадагский этрапы, строят новую автодорогу в генешлике Гуянагыз Болдумсазского этрапа и реконструируют свыше трех километров автомобильной дороги в селе «Кетли-оба» генешлика «Гулистан» этрапа имени С.А.Ниязова.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)