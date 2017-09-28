ЦБА: Стабильность маната показывает сбалансированность рынка

2017-09-28 10:24 | www.apa.az | 3

Об этом в ответ на запрос АПА-Экономикс заявили в Центральном банке Азербайджана. «На соотношение между спросом и предложением влияет состояние платежного баланса. Рост цен на нефть на мировом рынке, безусловно, оказывает прямое и косвенное влияние на платежный баланс Азербайджана, но динамика курса маната по-прежнему будет формироваться под комплексным влиянием всех факторов валютного рынка».

Отметим, что ЦБА установил курс USD/AZN на сегодня на уровне 1,7002 AZN/$1.