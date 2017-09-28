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Официальный курс маната к мировым валютам на 28 сентября

2017-09-28 10:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 сентября установлен на уровне 1,7002 и 1,9946 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

28.09.17

1 доллар США

1 USD

1.7002

1 евро

1 EUR

1.9946

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3296

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0968

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8657

1 бразильский реал

1 BRL

0.5325

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1248

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1482

1 чешская крона

1 CZK

0.0766

1 чилийский песо

1 CLP

0.2664

1 китайский юань

1 CNY

0.2554

1 датская крона

1 DKK

0.268

1 грузинский лари

1 GEL

0.6864

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

0.0259

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2738

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.2081

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7454

1 израильский шекель

1 ILS

0.4794

1 канадский доллар

1 CAD

1.3597

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6303

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4018

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0932

1 молдавский лей

1 MDL

0.0968

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2135

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4608

1 российский рубль

1 RUB

0.0292

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2484

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3986

1 турецкая лира

1 TRY

0.474

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0642

100 японских иен

100 JPY

1.5039

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2226

Золото (1 унция)

1 XAU

2180.5915

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.4426

Платина (1 унция)

1 XPT

1559.0834

Палладий (1 унция)

1 XPD

1559.0834

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