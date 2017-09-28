Кортеж Трампа попал в ДТП по пути в аэропорт Индианаполиса

2017-09-28 10:50 | www.apa.az | 3

В штате Индиана произошло дорожно-транспортное происшествие с кортежем президента США Дональда Трампа по пути в аэропорт Индианаполиса.

Как сообщает АПА со ссылкой на Газета.ру, в результате ДТП пострадал полицейский, который ехал на мотоцикле и сопровождал кортеж президента. Он не справился с управлением, после чего упал.

У сотрудника полиции диагностировали перелом щиколотки, а также подозрение на сотрясение мозга. При этом его состояние оценивается как хорошее.

В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением по налоговой реформе. Его самолет уже успешно приземлился в Вашингтоне.