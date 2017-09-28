Председатель Коллегии адвокатов Азер Тагиев передал свои полномочия заместителю

2017-09-28 10:54 | www.apa.az | 3

Председатель Коллегии адвокатов Азер Тагиев передал свои полномочия заместителю Фархаду Наджафову.

Об этом АПА заявил сам Фархад Наджафов. По его словам, в связи с проблемами со здоровьем А.Тагиев подписал приказ о передаче полномочий своему заместителю: «Неправильно представлять это как отставку. А.Тагиев подписал приказ. Председатель Коллегии избирается на конференции президиума Коллегии».

Член президиума Мухтар Мустафаев сказал, что официальная информация в связи с этим будет предоставлена общественности. О заседании он говорить не захотел.