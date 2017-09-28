Названа дата следующих ядерных испытаний КНДР

2017-09-28 10:37 | www.oxu.az | 3

Власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце КНДР проведёт ещё одно провокационное испытание ядерного оружия. Советник президента Мун Чжэ Ина в качестве возможных дат запуска ракет назвал 10 и 18 октября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы опасаемся возникновения вооружённого конфликта, который может быть вызван каким-нибудь случайным инцидентом во время испытаний КНДР», - заявил лидер Южнокорейской демократической партии.

Напряжённость относительно Северной Кореи обострилась после того, как Ким Чен Ын назвал угрозы американского президента Дональда Трампа относительно режима северокорейского лидера объявлением войны КНДР.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил, что в случае угрозы вооружённого нападения КНДР на Соединённые Штаты или их союзников американская армия полностью уничтожит Северную Корею.

Северная Корея провела очередные успешные испытания баллистической ракеты 15 сентября. По данным Южной Кореи, ракета "Хвасон-12" пролетела 3700 километров.

Н.О.