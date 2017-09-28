В Ашхабаде запланирована встреча конференции Энергетической Хартии

2017-09-28 10:48 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Очередная, 28-ая сессия конференции Энергетической Хартии состоится 28-29 ноября 2017 года в Ашхабаде, говорится в сообщении этой международной организации.

Туркменистан в конце прошлого года был избран председательствующей страной в конференции по Энергетической Хартии на 2017 год.

Туркменистан - одно из самых богатых государств по запасам природного газа. По оценкам компании BP извлекаемые запасы страны составляют 17,5 триллионов кубометров газа, или 9 процентов от совокупных мировых запасов, что ставит страну на четвертую позицию в этой области после Ирана, России и Катара.

Ашхабад поставляет газ в Китай и Иран. В декабре 2015 года началось строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). С 2011 года Евросоюз ведет переговоры с заинтересованными странами по проекту строительства Транскаспийского газопровода в Европу через Азербайджан и Турцию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)