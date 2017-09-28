Посол: «Русский язык и культура имеют в Азербайджане глубокие корни»

2017-09-28 11:04 | www.apa.az | 3

«Интерес к русскому языку и культуре в Азербайджане имеет глубокие корни».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин, выступая на церемонии презентации коллекции книг, подаренной Центральной научной библиотеке «Домом русского зарубежья» имени Александра Солженицына. Мероприятие прошло в рамках международного конгресса «Диалог языков и культур в Евразийском образовательном пространстве».

Дипломат подчеркнул, что для него особо отрадно, что книги переданы именно Азербайджану.

«Азербайджан заслужил такое внимание. Уверен, что эти книги не залежатся на полках. Потребность в них велика, ведь в Азербайджане есть искренний интерес к русскому языку и культуре», - отметил он.

На церемонии также выступили представитель «Дома русского зарубежья» и другие гости мероприятия.

Долее состоялось открытие международной конференции «Диалог языков и культур в Евразийском образовательном пространстве», которое будет проходить в Баку 27-30 сентября.