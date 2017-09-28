Умер основатель журнала Playboy

2017-09-28 10:43 | www.oxu.az | 3

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 91-м году жизни, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости. Об этом говорится в официальном Twitter журнала.

Представитель Playboy Enterprises подтвердил кончину Хефнера.

Икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, говорится в заявлении.

Около года назад в СМИ появились сообщения о болезни Хефнера.

Н.Г

