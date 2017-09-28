Американское экспертное сообщество считает, что Конгресс толкает Баку в объятия Кремля

2017-09-28 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Американские эксперты обеспокоены невниманием Вашингтона к стратегическому региону Южного Кавказа, что может привести к нежелательным для США последствиям, и призывают правительство Дональда Трампа обратить внимание на Азербайджан.

В своем стремлении изменить внешнюю политику, Конгресс США может сделать серьезную ошибку в отношении американских интересов на Кавказе, опасаются эксперты.

«Недавно Конгресс угрожал ввести санкции в отношении Азербайджана и санкционировал расходы на разминирование в Нагорном Карабахе», - пишет в статье, опубликованной в авторитетном издании Washington Times, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США Стивен Бланк.

Эти шаги побудили некоторых азербайджанских чиновников предупредить, что Баку пересмотрит связис НАТО, говорится в статье.

По мнению авторитетного американского эксперта, хотя санкции могут служить целям внешней политики США, например, в Иране и России, они не являются ответом на политику Азербайджана в стране. А финансирование Армении, даже символическое, минимальными суммами, только усугубляет ситуацию, считает Бланк.

По его мнению, в спешке приняв этот закон, Конгресс не просчитал нюансы отношений с Кавказом.

Выделение денег на разминирование региона Азербайджана, находящегося под армянской оккупацией, необоснованно, а решение в связи с финансированием разминирования во многом обязано внутренней политике и влиянию армянского лобби, считает Бланк.

Ухудшение отношений с Баку в условиях недостаточной или неадекватной информации также не способствует соблюдению интересов США ни в отношении прав человека, ни в содействии миру на Кавказе, считает эксперт.

По существу, игнорируя тот факт, что Нагорный Карабах остается оккупированной территорией, Конгресс, возможно, нечаянно или невольно отправляет Баку меседж о том, что США не заинтересованы в повестке дня или проблемах Азербайджана.

Таким образом, менее прочные связи с Баку наносят ущерб интересам США, поскольку ясно, что пророссийский Азербайджан будет невосприимчивым к сотрудничеству с США и вопрос мира на Кавказе будет передан на усмотрение Москвы, считает эксперт.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)