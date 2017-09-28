Копия письма Колумба об открытии Америки продана за 751,5 тыс. долларов

2017-09-28 10:50 | www.oxu.az | 4

Копия письма Христофора Колумба об открытии Америки была продана на аукционе в США за 751,5 тыс.долларов.

Как передает Oxu.Az, этом сообщает пресс-служба торгового дома Bonhams.

В компании уточнили, что это рекордно высокая сумма от продажи на торгах писем Колумба. Аукцион был посвящен древним книгам и манускриптам. Копия письма Христофора Колумба адресована главному казначею Арагона Габриэлю Санчесу и переведена с испанского языка на латынь. Послание содержит шесть иллюстраций, на которых изображены, в частности, карта части Америки, а также герб Испании, один из кораблей мореплавателя и портрет короля Фердинанда.

Н.О.