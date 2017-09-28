Наводнение в Турции привело к гибели одного человека (ФОТО)

2017-09-28 11:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В результате наводнения в провинции Ризе на севере Турции погиб один человек, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что наводнение началось после сильного дождя, продолжавшегося с понедельника.

Наводнение также нанесло ущерб дорогам, соединяющим центр провинции и окрестные села.

Ожидается, что сильный дождь продолжится до конца недели.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий наводнения.

Отметим что в результате наводнений и оползней, произошедших в Турции в 1988, 1990, 1995, 1998 годах в целом погибло 359 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор Хазар Ахундов)

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