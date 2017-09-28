AZAL выбрал поставщика оборудования для новых самолетов

2017-09-28 11:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Turkish Cabin Interior (TCI, "дочка" "Турецких авиалиний") стала подрядчиком по поставке и оснащению камбузов для десяти новых Boeing-737 MAX, заказанных ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), сообщил в четверг глава компании TCI Билал Экши на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отметил, что TCI стала подрядчиком AZAL после выполнения заказов для таких авиакомпаний, как Jetairways и Spicejet.

Отметим, что в апреле азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и американская аэрокосмическая корпорация Boeing подписали контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing-737 MAX. Общая сумма соглашения составляет около одного миллиарда долларов США.

Первые два самолета новейшего поколения будут доставлены в Азербайджан к концу 2018 года, а остальные – до конца 2020 года.

Модернизированная серия самолетов "737 MAX" оборудована новыми двигателями LEAP-1B производства CFM International, которые позволяют сократить расход топлива на 13 процентов по сравнению с самыми топливно-эффективными современными самолетами. Последние усовершенствования конструкции, в том числе установка нового винглета Advanced Technology, сокращает сопротивление, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик 737 MAX, особенно при полетах на большие расстояния.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)