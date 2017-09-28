Три российских авиакомпании смогут летать в Азербайджан

2017-09-28 11:15 | www.apa.az | 4

Три российские авиакомпании получили разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, размещенном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.

В протоколе отмечается, что авиакомпания «Икар» получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов из нового аэропорта Москвы «Жуковский» в Гянджу с периодичностью семь раз в неделю. Решением структуры авиакомпания «Саратовские авиалинии» получила разрешение на выполнение полетов в Азербайджан сразу по двум направлениям: по маршрутам Саратов-Баку и Уфа-Баку два раза в неделю. Допуск также был выдан компании «НордСтар», которая заявила выполнение раз в неделю рейса Екатеринбург-Баку.