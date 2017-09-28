Министр обороны Турции: «Азербайджанские земли рано или поздно будут освобождены от армянской оккупации»

2017-09-28 11:26 | www.apa.az | 8

«Освобождение от оккупации Карабаха, который является территорией Азербайджана, является важным».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Он сказал, что азербайджанские земли рано или поздно будут освобождены от армянской оккупации.

«Сила Азербайджана – сила Турции, сила Турции- сила Азербайджана. Турция и Азербайджан в самые тяжелые моменты столкнулись с проблемой закупки оружия у иностранных государств. Поэтому мы должны объединить усилия и в сфере оборонной промышленности», - отметил он.