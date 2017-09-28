Мубариз Гурбанлы: «Уверен, что в траурное мероприятие памяти Имама Гусейна будет соответствовать нашей религии»

2017-09-28 11:30 | www.apa.az | 5

«С начала месяца Магеррам несоответствующих фетве УМК действий зафиксировано не было».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в фетве Управления отмечены все вопросы в связи с мероприятиями, которые будут проведены в течение месяца: «Уверен, что в этом месяце не произойдет каких-либо инцидентов. Траурное мероприятие памяти Имама Гусейна будет проведено в соответствии с нашей религией».

Председатель комитета сказал, что УМК и местные структуры комитета ведут совместную работу в связи с планирующимися мероприятиями.