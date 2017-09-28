В России задержали телефонного террориста

2017-09-28 11:04 | www.oxu.az | 4

В Подмосковье полиция задержала жителя города Пушкино, которого подозревают в телефонном "минировании" нескольких жилых домов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина позвонил оператору экстренной службы и заявил о "минировании" подъезда дома в городе Пушкино. Он совершил аналогичный звонок и на другой день. Информация о бомбах в жилых домах в обоих случаях не подтвердилась.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Н.О.