МГ ОБСЕ перестала потакать Армении в затягивание переговоров - армянский пункт венской повестки провалился

2017-09-28 11:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Основной вопрос, который сегодня тревожит армянское экспертное сообщество, это так называемая «венская повестка» в процессе карабахского урегулирования, которую Ереван пытался использовать, чтобы еще немного потянуть время. Речь идет о предложенном в Вене внедрении механизмов расследования после апрельской эскалации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха.

Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с конкретными предложениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, основной причиной которого является оккупационная политика Еревана, армянские власти тогда продвигали вопрос разработки механизмов расследования инцидентов, что вновь заняло бы много времени и позволило бы Армении сохранить статус-кво еще на некоторое время. Другими словами, вместо того, чтобы во время субстантивных переговоров работать в направлении того, чтобы искоренить саму причину напряженности на линии соприкосновения, Армения, как обычно, решила извернуться и постараться искоренить ее следствие.

Внедрение международного механизма по поддержанию режима перемирия нужно только Еревану, который старается сохранить для себя удобный статус-кво, прикрываясь международными наблюдателями. Однако, Баку сразу и очень четко объяснил сопредседателям, что ему надоело ходить вокруг да около и что уже давно пора начать переговоры по существу, а не переговоры о том что сделать, чтобы начать переговоры. «Нежное» руководство Армении, правда, настаивало, что механизмы расследования способствуют атмосфере доверия в переговорном процессе. Забывая, что главным шагом к установлению доверия являлся бы лишь вывод войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Судя по всему, посредники также понимают бессмысленность уловок Армении, все чаще настаивая на переговорах по существу и не упоминая механизм расследования инцидентов, явно излишний в данной ситуации. В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ после рассмотренной как подготовительный этап к недавней встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, не было никакого упоминания о венской повестке.

То, что переговоры с Арменией были возобновлены без предусловия о внедрении механизма перемирия, говорит о дипломатической победе Баку и его правомерных требованиях о начале субстантивных переговоров с Арменией, которые бы привели к справедливому решению нагорно-карабахского конфликта. Также очевидно, что сдвиг любых переговоров с Арменией не может произойти без вывода оккупационных армянских войск с территорий Азербайджана и возвращения беженцев в свои дома. И это тот пункт, о который вот уже многие годы спотыкаются любые мирные инициативы, как Баку, так и посредников.

Ереван каждый раз делает все, чтобы развалить с таким трудом налаживающийся переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха, чтобы затормозить переговоры. Если вывод войск не начнется, Баку будет не о чем говорить с оккупантом и дальше переговоры естественно не продвинутся, чего и добивается Ереван, боясь, однако, в этом признаться.

А потому, сегодня дело за посредниками, которые должны приложить все усилия к тому, чтобы Армения, наконец, изменила свою позицию и отказалась от тактики затягивания конфликта на веки вечные. Если они снова дадут Армении шанс начать настаивать на введение каких-либо механизмов, чтобы затянуть время, неизвестно, к чему приведет потакание Еревану, учитывая все возрастающую напряженность на линии соприкосновения войск.

Медиаторы не могут не понимать, что в данной ситуации терпение Баку не вечно, так как азербайджанская сторона настаивает на том, что Армения не имеет права затягивать переговоры, и дальше находя все новые и новые опасные поводы для сохранения статус-кво и настаивает на субстантивных переговорах, которых как огня боится официальный Ереван.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)