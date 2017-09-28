Erbil'e yapılan tüm uçuşlar durduruluyor

2017-09-28 12:09 | www.trend.az | 1

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan havaalanı yetkilisi Talar Faik Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentine yönelik tüm yabancı uçuşların cuma günü sona ereceğini açıkladı.

Salih, Erbil'e yapılan tüm yabancı uçuşların, cuma günü akşam 18:00'den itibaren sona ereceğini söyledi.

DÜN BÖLGEDE YAŞANANLAR

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını açıklamıştı. Barzani yönetiminin bu çağrıya ret cevabı vermesinin ardından, Irak Sivil Havacılık Dairesi cuma gününden itibaren yabancı uçakların IKBY bölgesine uçuşlarının yasaklanacağını duyurmuştu.

BAZI ÜLKELER UÇUŞLARI ASKIYA ALMIŞTI

Tüm bu gelişmelerin ardından, Türkiye, Lübnan ve Mısır IKBY'ye uçuşlarını askıya aldığını açıklamıştı.

KAYNAK HABER7