Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözünün yaşına bakmayacağız

2017-09-28 12:55 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Bu kadro adeta Türkiye'nin bir özeti gibidir. Böyle de olması gerekir. Geldiğimizden bu yana bunun için çalıştık. Milletin içinden gelen insanlar, milletin ihtiyacına uygun hizmet edebilirler. Sizlerde şu veya bu grubun değil milletin ve devletin polisleri olarak görev yapmanızı bekliyorum. Görevinizi yaparken milletinizin, devletinizin ve Cumhurbaşkanınızın olduğunu unutmayın

POLİS AKADEMİSİNİ YENİDEN YAPILANDIRDIK

17-25 Aralık'ın ardından başlattığımız mücadeleyi 15 Temmuz'dan sonra hızlandırarak devletten temizledik. Bu çerçevede Polis Akademisi'ni de yeniden yapılandırdık. Yılda 500 mezun verebilen akademimiz üstün gayretlerle sadece bu yıl 1859 mezun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana kadar sivilden öğrenci alarak komiser yardımcısı yetiştirmeyi sürdüreceğiz

BU BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ

Kritik kamu kurumlarıyla, medya, iş dünyası gibi toplum üzerinde etkisi yüksek olan yerlerde yerli ve milli anlayışı çok güçlü şekilde yerleştirmeliyiz. Kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üzerinde gören hiçbir anlayışın buralarda hakim olmasına izin vermemeliyiz. Bu bizim olmazsa olmazımız olmalıdır.

GÖZLERİNİN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

PKK ile mücadelede sadece 2015'in temmuzundan bu yana 1000'in üzerinde şehit verdik. Buna karşılık da 10 bine yakın da teröristi etkisiz hale getirdik. Ölen de, kaçıp giden de bizden gidiyor. 100 bini aşkın bir insan kaybımız var. Elbette teröre bulaştıkları için, kan döktükleri için devletlerine, milletine ihanet ettikleri için bunların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız. Fakat faturayı kendimizin ödediğini de asla unutmayacağız. Biz tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Bu konuda kararlılığımız var. Allah'ın izni ile bu işi halledeceğiz. Aksi halde tarih bize bunun hesabını sorar. Büyük bedeller ödeyerek imha ettiğimiz terör örgütlerinin yerine sürekli yenileri türeyecekse o zaman burada bir sorun var demektir.

PENSİLVANYA'DAKİ NASİPSİZİN ARKASINDAN GİDEN PROFÖSÖRLER...

Benim akrabamdır parası bol diye değil, bundan dolayı seversek orada ciddi bir yanılgı var demektir. Pensilvanya'daki bu nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Şu anda da birçoğu kaçmış onunla beraber yaşıyorlar. Dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz diyorlar Amerika'nın bir sesi çıkmıyor. Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor, bölmeye parçalamaya çalışıyorlar. Bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

Haber7