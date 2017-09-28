Нуреттин Джаникли: «ВС Турции и Азербайджана едины, все должны это знать»

2017-09-28 11:40 | www.apa.az | 5

«ВС Турции и Азербайджана всегда должны поддерживать друг друга».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, совместные учения ВС Азербайджана и Турции будут продолжаться и в будущем: «К учениям в будущем будут привлечены военные соединения и единицы техники. Мы готовы поддержать Азербайджан во всех сферах. ВС Турции и Азербайджана едины, все должны это знать. При необходимости наши ВС готовы всячески поддержать друг друга».

По словам министра, между двумя странами во всех сферах существует взаимопонимание: «Для еще большего развития отношений имеется политическая воля».