Назван главный кандидат на пост главы Дагестана

2017-09-28 11:07 | www.oxu.az | 4

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать главным кандидатом на пост главы Дагестана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

По его словам, Меликова готовили на этот пост несколько лет – в частности, для этого его назначали полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом Меликов несколько раз отказывался от должности главы Дагестана, добавил Курбанов.

Напомним, накануне глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о намерении уйти в отставку. Причиной он назвал свой возраст – 71 год.

Н.О.