Трамп обвинил Facebook в сговоре против него

2017-09-28 11:12 | www.oxu.az | 5

Facebook всегда был против Трампа, сети всегда были последовательно настроены против Трампа, написал президент в своем Twitter-е, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава Facebook Марк Цукерберг отверг критику президента США Дональда Трампа, который заявил, что данная социальная сеть проводит враждебную политику по отношению к нему.

Facebook сыграл гораздо более положительную роль в ходе прошлогодней предвыборной кампании в США, чем принято считать. Это были первые американские выборы, во время которых интернет был основным способом коммуникации кандидатов с общественностью, указал Цукерберг.

Н.Г.

