В ресторане Belvedere состоялся мастер-класс

2017-09-28 11:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В отеле Excelsior Hotel & Spa Baku был проведен мастер-класс по приготовлению сладости триличе. Как говорится в сообщении AtaHolding, распространенном в четверг, в мастер-классе приняли участие ученики специализированных колледжей и молодые повара. Шеф-повар по сладким блюдам ресторана Belvedere Асиман Абдуллаев показал технику приготовления.

После мастер класса повар ответил на вопросы участников, предоставил участникам рецепт и провел дегустацию приготовленных сладостей . Шеф-повар Асиман Абдуллаев отметил, что это сладость называется триличе, потому что для его приготовления используются три вида молочных продуктов. Триличе очень популярный и любимый продукт в Турции. С сентября гости могут заказать его в ресторане Belvedere.

Excelsior Hotel & Spa Baku функционирует с августа 2005 года. Отель включает в себя 1 номер люкс “Imperial”, 2 номера люкс “Royal”, 4 номера люкс “Crown”, 45 номеров делюкс “Heritage” и 9 малых номеров “Duke”, конференц-залы, бизнес-центр, рестораны и бары, оздоровительный центр “Aura”.