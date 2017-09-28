Три российских авиакомпании смогут летать в Азербайджан

2017-09-28 11:24 | www.oxu.az | 4

Три российские авиакомпании получили разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, размещенном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России ("Росавиация").

В протоколе отмечается, что авиакомпания "Икар" получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов из нового аэропорта Москвы "Жуковский" в Гянджу с периодичностью семь раз в неделю.

Решением структуры авиакомпания "Саратовские авиалинии" получила разрешение на выполнение полетов в Азербайджан сразу по двум направлениям: по маршрутам Саратов-Баку и Уфа-Баку два раза в неделю.

Допуск также был выдан компании "НордСтар", которая заявила выполнение раз в неделю рейса Екатеринбург-Баку.

Н.О.