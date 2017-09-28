Ниязи Сафаров: В Азербайджане проводится большая работа по развитию сферы производства лекарств

2017-09-28 12:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится большая работа по развитию фармацевтической сферы, сказал в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на церемонии открытия XXIII Азербайджанской международной выставки "Здравоохранение" BIHE 2017.

"Нужно признать, что сфера фармацевтики в Азербайджане не была развита. Но за последние годы, как министерство экономики, так и министерство здравоохранения провели большую работа в данной сфере. Были проведены переговоры с ведущими компаниями и специалистами в мире. На территории страны был создан Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся только в сфере фармацевтики. Сегодня на выставке присутствуют три резидента этого парка - Hayat Pharm, Diamed и Caspian Pharmed, которые проведут презентацию своих возможностей", - сказал Сафаров.

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