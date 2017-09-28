На военной базе в Индии разбился учебный самолет

2017-09-28 12:14 | www.trend.az | 6

Учебно-тренировочный самолет ВВС Индии разбился на юге страны, пилот успешно катапультировался, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Инцидент произошел в четверг утром вблизи базы ВВС "Хакимпет", расположенной в 25 километрах от города Хайдарабад, штат Телангана.

По данным телеканала, речь идет об индийском учебно-тренировочном самолете HAL Kiran. Хотя сам самолет является двухместным, на момент катастрофы в нем находился один пилот, который успешно катапультировался. Самолет при этом полностью разрушен в результате крушения.

Причины происшествия пока не установлены.