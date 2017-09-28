Министр обороны Турции: «После референдума в Северном Ираке увеличилось число угроз РКК против Турции»

2017-09-28 11:57 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Н.Джаникли сказал, что нарушать этнический и религиозный баланс на Среднем Востоке нельзя: «До сегодняшнего дня прогноз ни одного государства в этом регионе не сбылся. Средний Восток имеет свои реалии. Турция имеет 350-километровую границу с Ираком, поэтому мы не можем оставаться равнодушными к тому, что там происходит».

По словам министра обороны, после референдума в Северном Ираке увеличилось число угроз РКК против Турции в этом регионе: «Мы наблюдаем это в регионе. Турция не может оставаться равнодушной к этому. Обсуждаются все варианты для предотвращения направленных против Турции угроз».

Нуреттин Джаникли также добавил, что с 2003 года началось переселение туркменов из Киркука и других регионов и размещение там другой этнической группы: «Сегодня Киркук пытаются присоединить к этому региону. Это недопустимо».

Отметим, 25 сентября в Северном Ираке был проведен референдум о независимости.