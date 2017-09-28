Министр здравоохранения Беларуси: «Объемы поставок лекарств из нашей страны в Азербайджан возросли»

2017-09-28 11:58 | www.apa.az | 6
«Между Азербайджаном и Беларусью налажено всестороннее сотрудничество, в том числе и в сфере здравоохранения».
Как сообщает АПА, об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
По его словам, в объемах поставок медицинских препаратов из Беларуси в Азербайджан наметился рост. Министр также отметил, что из года в год между двумя странами расширяется обмен информацией и опытом в сфере медицины, осуществляются взаимные визиты врачей и совместные операции.
Малашко указал и на развитие сотрудничества в таких сферах как онкология, трансплантация клеток органов и кардиология.
«Такое успешное сотрудничество между приносит пользу нашим народам сегодня, будет оно приносить пользу и в будущем. На проходящей в этом году в Азербайджане медицинской выставке представлены фармацевтические фирмы из Беларуси, принимают участие медицинские специалисты, врачи из нашей страны», - сказал он