В Египте создается космическое агентство

2017-09-28 11:27 | www.oxu.az | 5

В Египте скоро будет создано Национальное космическое агентство. Соответствующий указ подписал в среду премьер-министр страны Шериф Исмаил.

Как передает Oxu.Az , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Extra.

Законодательный акт будет передан на утверждение парламента, который на будущей неделе приступает к работе после летних каникул.

Министр по делам высшего образования Халед Абдель Гаффар отметил: «Создание профильного агентства будет способствовать тому, что страна будет активно развивать свои космические технологии».

В июле страна заявила о планах запустить в 2019 году собственный космический аппарат EgyptSat-A. Его должна создать российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» взамен вышедшего из строя в 2015 году спутника EgyptSat-2. Спутник получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи.

EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-У». Его предшественник — EgyptSat-1 — был изготовлен украинским предприятием КБ «Южное». В июле 2010 года управление спутником было потеряно.

Н.О.