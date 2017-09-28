В Турции проведена антитеррористическая операция: 16 человек арестованы

2017-09-28 11:33 | www.oxu.az | 5

В результате антитеррористической операции, проведенной в Стамбуле, было задержано 16 человек, подозреваемых в членстве в террористической группировке РПК.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на Haber7.

Сообщается, что операция была проведена в 9 районах Стамбула одновременно.

В результате, был изъят один пистолет, около 10 сигнальных ракет, большое количество относящихся к террористической группировке пропагандистских материалов, 20 человек были задержаны.

Позже четверо из подозреваемых были освобождены, 16 остались под стражей.

Н.О.