В Ставрополе начался VIII российско-азербайджанский межрегиональный форум (ФОТО)

2017-09-28 12:21 | www.trend.az | 4

СТАВРОПОЛЬ /Trend/ - Сегодня в Ставрополе приступил к работе VIII российско-азербайджанский межрегиональный форум.

В форуме принимают участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития России Максим Орешкин, официальные лица из Азербайджана и многих регионов России, а также предприниматели, представляющие различные сферы экономики.

В ходе первой части Форума проводятся «круглые столы» по сфере промышленности, туризма, аграрного сектора, гуманитарной области и здравоохранению.

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание форума, и будет подписан ряд документов между Азербайджаном и Россией.

Также запланированы встречи между азербайджанскими и российскими бизнесменами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)