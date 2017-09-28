Власти Армении не хотят сердить Москву - проект о выходе из состава ЕАЭС отклонен

2017-09-28 12:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Постоянная комиссия Национального собрания Армении по внешним отношениям, как и ожидалось, отклонила предложение блока «Елк» о создании временной парламентской комиссии для рассмотрения проекта о выходе страны из состава Евразийского экономического союза.

Для парламентского большинства Армении проект заявления блока, касавшегося прекращения членства Армении в ЕАЭС и представленного парламенту, изначально был неприемлем.

«Более того, правящее большинство не только просто отклонило инициативу блока «Елк», но практически превратило ее в присягу верности Армении ЕАЭС – посредством всех возможных и невозможных, обоснованных и безосновательных, логичных и абсурдных уловок попытавшись заверить в одном – у Армении нет альтернативы», - пишут возмущенные армянские журналисты в статье, опубликованной Первым информационным.

По мнению армянских экспертных кругов, Армения, в случае если бы парламент принял к рассмотрению этот проект, смогла бы посредством инициативы оппозиции упрочить, так сказать, свой голос в ЕАЭС и таким образом попытаться добиться выгодных для себя позиций в проходящих внутри этой структуры обсуждениях. Тем более, что в октябре в Ереване планируется проведение заседания премьер-министров стран-членов ЕАЭС.

"Однако здесь, по всей видимости, наиболее важное значение приобретает не запланированное на октябрь, а то, что запланировано в ноябре, и не в Армении, а в Брюсселе. Речь идет о саммите "Восточного партнерства", в ходе которого планируется подписание рамочного соглашения Армения-ЕС, которое без лишнего шума было парафировано в марте. И накануне этого подписания официальный Ереван, по всей видимости, старается поддерживать поле зрения России максимально мирным – во избежание какого-либо нежелательного звонка в ночь перед подписанием», - сетует издание, помня, с какой молниеносной быстротой Ереван отказался в 2013 году от уже почти готового соглашения с ЕС и срочно вступил, вместо ассоциации с Западом, в ЕАЭС.

До ноября, как опасаются армянские эксперты, Россия может предъявить Армении требования, которые официальный Ереван не отвергнет – исходя из тех же соображений: не дать невзначай России малейший повод для недовольства и не создать негативный настрой, который может отразиться на соглашении Армения-ЕС.

И в этом смысле становятся примечательными недавний визит министра образования и науки России в Армению, а также визит премьер-министра РФ Медведева в рамках планируемого заседания премьеров в Ереване.

Россия, по большому счету, в данном вопросе не является причиной проблем, а главная проблема - то, что получившая независимость Армения так и не сформировала потенциал политического баланса, который позволил бы ей сохранить суверенитет.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)