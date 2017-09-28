Cumhurbaşkanı Aliyev : Askeri teçhizatın Türkiye'den alınması, Azerbaycan'ın gücünü daha da artırıyor

2017-09-28 13:36 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesinde “Askeri teçhizatın Türkiye'den alınması, Azerbaycan'ın gücünü daha da artırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasına söyle devam etti :“ Türkiye-Azerbaycan İşbirliği her geçen gün güçlendirmekte ve bu İşbirliği bölgedeki barış ve istikrarının gelişmesine katkı sağlamaktadır”

Bugün bakan Canikli, Azerbaycan'daki resmi ziyaretleri kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarı ile eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına ziyarette bulundu. Canikli mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

Alandan ayrılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.